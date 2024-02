Esteban Dreer: "No me vengan a decir que Rojas vuelve como figura (a Barcelona)"

Esteban Dreer, exfigura de Emelec y actual comentarista deportivo, se refirió al fichaje de Joao Rojas a Barcelona SC, excompañero en las filas azules.

"No me vengan a decir que Joao Rojas vuelve como figura, vuelve a tratar de resurgir, de ser importante como fue en Emelec, porque no le dio afuera...", enfatizó el Rifle en Marca 90.

Profundizando, Dreer dijo: "creería que lo puede llegar a ser, porque tiene talento, tiene 27 años y puede resurgir".

Rojas viene de una salida polémica en Rayados de Pachuca, donde no pudo imponerse en la fase final dentro del balompié mexicano.

Ahora, Rojas llega como uno de los flamantes fichajes de BSC que está a vísperas de debutar en la Liga Pro EC.

Por el momento, Barcelona viene anunciando 11 futbolistas en el fútbol nacional.