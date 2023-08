Libertad no logra salir del fondo de la tabla. Delfín de Manta fue a Loja y se llevó los tres puntos del estadio Reina del Cisne con un contundente 1-3 a su favor. El cuadro narajan se hunde en el fondo de la tabla acumulada de la Liga Pro.

El equipo de Manta llegaba a Loja luego de que se le escapó de las manos el triunfo ante Barcelona, que lo empató en el último minuto en la fecha pasada. Pero ahora no tenían a Xavier Burrai en la portería rival y los goles se concretaron para alegría del Delfín y también de Emelec, que al menos en esta fecha no caerá en los dos últimos lugares que condenan al descenso.

Delfín se adelantó en el marcador nada más iniciado el partido. El argentino Facundo Castelli aprovechó un pase por alto, a las espaldas de los zagueros, enviado por Renny Jaramillo. El delantero dejó atrás a un defensor, encaró al arquero Juan Cruz, lo dejó a un lado y definió el 0-1 a los 4 minutos. Su primer gol en el torneo.

En el segundo tiempo, el argentino Juan Pablo Ruiz recibió un pase de espaldas, aguantó la pelota con el pecho, giró y anotó el 0-2 para Delfín a los 66 minutos.

A los 82 minutos, Castelli volvió a anotar. Recibió un pase de Ruiz, controló el balón en el centro del área, con su cuerpo aguantó la marca de un defensor, se dio la vuelta y anotó el 0-3, lapidario para el equipo lojano, que descontó (1-3) con Daniel Porozo sobre el final.

La derrota de Libertad lo deja en el fondo de la tabla acumulada, con 14 puntos, al igual que Guayaquil City, y eso le da un respiro a Emelec, que tiene 16 y esta noche visita a Técnico Universitario. Aunque el Bombillo no gane, no caerá a la zona del descenso, al menos hoy no.