Elecciones Barcelona SC: José Francisco Cevallos impugnó la candidatura de Rafael Verduga

No obstante, no fue solamente esa lista la que recibió una impugnación, también fue la candidatura de Alfaro Moreno, de quien no se ha conocido la persona que presentó el reclamo.



Sin embargo, el actual presidente de Barcelona tomó la decisión de no apelar la sanción, y retiró su candidatura para otorgarle su puesto a Antonio Álvarez, actual vicepresidente.

Las elecciones de Barcelona SC se ejecutarán este 1 de noviembre, pero si no existe quórum para las 07:30, deberán esperar una hora para la llegada de los socios.

En caso de no llegar a tener la mitad más uno de socios presentes, se hará una segunda Asamblea, que se hará el domingo 19 de noviembre.