El aumento de extranjeros 'lo decidieron los clubes', apunta Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), Miguel Ángel Loor, se refirió este martes al aumento del cupo de extranjeros de seis a ocho a partir de 2023. El titular de la LigaPro sostiene que es una decisión aprobada por los clubes y considera que el desarrollo el fútbol ecuatoriano no se verá afectado por esta medida.

Además, añade que muchos 'se han metido en la cabeza' que el foráneo que llega al país siempre debe ser 'estrella' y que 'ganan mucho' dinero.

"Es normal (el desacuerdo), las razones se entienden. A veces ni discrepo, pero debo hacerles entender muchas cosas. Me gusta recibir los palos cuando lo merezco, pero no por todo. Si los clubes traen una respuesta y entre ellos deciden el destino, ellos ganan. Esto no es de que Miguel Ángel lo quiso así", apuntó el directivo durante una entrevista con radio Caravana.

"¿Loor es el culpable? No. ¿Debo explicarlo? Sí, pero esto lo decidieron los clubes. Es una decisión que ya está tomada. Los clubes decidieron sus reglas, no habrán cambios. Ellos ven cómo quieren competir", complementó.

A Loor le consultaron los motivos por los cuales no es él solo quien toma las decisiones. "Cuando critico, lo hago con bases. La gente odia la dictadura. Pero a mí me dicen que entonces qué hago en LigaPro si los clubes deciden. Entonces, ¿me hago dictador?", cuestionó.

En cuanto a una eventual paralización del torneo por los múltiples desacuerdos por el aumento del cupo de extranjeros, el dirigente aseguró: "Los clubes son privados, tienen contratos laborales. Ellos decidirán cómo reaccionarán con sus jugadores. Además, yo no he visto que futbolistas estén afectados. Yo no soy club, pero no veo a los jugadores peleando por esto. No sé cuántos están afiliados a la Agremiación de Futbolistas (AFE), pero también hay extranjeros ahí, también pagan. Todas las amenazas son suposiciones más que certezas".

"¿De verdad creen que se verán afectadas las formativas de Independiente del Valle así se acepten 35 extranjeros? Hay que apuntar al modelo de gestión. He conversado con agente de futbolistas y están destrozados. La burbuja está creciendo y hay que romperla en algún momento. Se han metido en la cabeza que todo extranjero debe ser estrella y que todos ganan mucho. Uno gana lo que se merece", sumó.

Finalmente, Loor no cree que esta situación desencadene en una reducción de oportunidades para el fútbol ecuatoriano. "¿Por qué dicen que se quitan plazas de trabajo? (Usar todos los cupos) es opcional, no es obligatorio. Aparte creo que ninguno ya ha llegado a sus ocho cupos en este mercado de fichajes. Antes hablaban de la 'espectacular' regla del juvenil y pasamos lo peor, humillaciones y famosas falsas identidades. Se eliminó esa regla, después de varios años, Ecuador campeón Sudamericano Sub-20, esa base nos llevó al Mundial. No afecta a los chicos, no matemos las normas sin probarlas", sentenció.