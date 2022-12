¿Cómo convenció Juan Manuel Llop a Matías Oyola para que llegue a Barcelona SC?

"Yo siempre que voy a contratar a un jugador hablo mucho. Le dije: 'escucha, si vienes por este dinero que no es mucho, trata de estar con nosotros. Es un gran país y un equipo muy grande. Si haces el esfuerzo y te va bien, no sabes lo que va a pasar en tu vida'", complementó el 'Chocho', ex asistente técnico de Rubén Darío Insúa.

El 'Pony' accedió y el resto es historia. El zurdo jugó 12 temporadas defendiendo la camiseta del equipo más popular del Ecuador, con el que consiguió tres campeonatos nacionales (2012, 2016 y 2020) y dos semifinales de Copa Libertadores (2017 y 2021). Disputó 328 partidos, marcó 24 goles y asistió en 46 oportunidades. Desde el 2012 hasta su salida, en 2021, portó el brazalete de capitán.

Oyola recibió su carta de naturalización en el 2012, fue parte del proceso de Gustavo Quinteros en la selección de Ecuador y tras su salida de Barcelona, fue parte de la plantilla 2022 de Guayaquil City. En octubre pasado cumplió 40 años.