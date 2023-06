El campeón ecuatoriano, Sociedad Deportiva Aucas, está en el ojo del Huracán, pero no por lo deportivo, sino por situaciones extra futbolísticas. El estratega venezolano César Farías agredió a dos jugadores del Delfín en pleno partido y el director deportivo, Manolo Illescas, tuvo un cruce con un periodista.

Ambos personajes, DT y director deportivo de Aucas, pidieron disculpas por los incidentes ocurridos en el duelo por la fecha 14 de Liga Pro.

“Yo quiero pedirle disculpas a la familia ecuatoriana porque no es la imagen que quiero que conserven de mí. Más allá que esto es fútbol, de que es pasional, de que el fútbol es con vehemencia. No es normalmente lo que uno aspira a transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación. No es lo que busco. En la tranquilidad de verlo ahora digo que está mal, pero tiene un motivo. Me incomoda cuando yo me levanto y él (Juan Pablo Ruiz) finge la caída”, explicó el DT en una entrevista en ESPN.

"La violencia no es justificable, pero yo no le pegué un puño a nadie, reaccioné ante que me atropellarán a mí. Tampoco estoy diciendo que está bien, quiero que entiendan que no fue sin un motivo. Eso me descolocó durante unos segundos", añadió.

El venezolano mencionó que el futbolista del cuadro cetáceo pudo impactarlo de una manera distinta y afirmó que él respondió acción y que no agredió a nadie de la nada.

“Estoy convencido de que pudo haberlo evitado. Pudo desacelerar o cambiar de dirección. Si yo lo atropello a usted lo voy a abrazar, no con el antebrazo. Me impacta con eso, la rodilla, el codo y me lleva por delante”, detalló.

