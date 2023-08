El abogado Washington Andrade escribió en la red social " me informan que el depositario judicial subió al bus y accedió a llegar con los jugadores al estadio custodiado por la Policía Nacional".

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto los socios y socias de El Nacional reeligieron a Lucía Vallecilla como su presidenta.

"Hemos ganado con claridad. Dios quiso que me quede en el club y no me vaya a recorrer el mundo en mis viajes", señaló Vallecilla en declaraciones publicadas en Mr Offsider.

El citado medio aclaró que la victoria se dio con 659 votos, con una lista 1 que superó a la alternativa de Marco Pazos, que sumó 454.