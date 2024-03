Braian Oyola: "Confío en mi trabajo, enfrentamos a un gran rival como IDV pero jugamos bien"

Braian Oyola ya debutó con Barcelona SC, en un duelo donde sumó minutos en una dura derrota por 3-1 ante IDV, y ahora recientemente brindó una rueda de prensa este lunes 11 de marzo en el Monumental.

"Será un nuevo desafío para mí, pero confío mucho en mi trabajo. Siempre salgo a dar lo mejor, espero hacerlo de la mejor manera. El equipo está preparado para los objetivos que tenemos, en el juego estamos bien", empezó hablando Oyola en relación a su arribo a Guayaquil.

Sobre el duelo ante Independiente del Valle, Oyola analizó: "nos enfrentamos a un gran rival (IDV), pero estuve contento por el debut. Pese al resultado jugamos bien y qué lindo fue ver a la hinchada. Desde que llegué estoy muy cómodo, me recibieron muy bien, estoy agradecido y vamos con todo".

Sobre el dorsal 10, Oyola reconoce que es todavía un tema apresurado por responder: "El 10 de BSC, falta un montón (risas), pero estoy contento. Ya estoy pensando en Orense. Queremos ganar ese partido".

"Me estoy adaptando al equipo, estoy conociendo a mis compañeros. Soy de aprovechar las contras, de siempre ir para adelante", reconoció el exjugador de Delfín SC.

En base a su relación con Damián Díaz, Oyola apuntó: "a Kitu Díaz lo admiro, porque es un gran jugador. Antes ya habíamos hablado e intercambiamos camisetas. Es una gran persona, destaco su humildad y me recibió de la mejor manera... Desde que me subí al avión para venir acá ya quería jugar".

"Mi ídolo es Carlos Tévez. La sudé mucho para llegar hasta acá. Ahora estoy en Ecuador, me he adaptado rápido. Sé la camiseta que me pongo y la responsabilidad que se me viene", culminó.