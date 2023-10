Barcelona SC recupera a Fydriszewski ante Aucas

Barcelona SC busca defender la punta del torneo ecuatoriano este fin de semana cuando le toque visitar al Aucas por la novena fecha de la segunda etapa de la Liga Pro EC.

Ante eso, el cuadro guayaquileño contará con la presencia de su delantero titular, Francisco Fydriszewski, quien había sido expulsado en el partido contra Cumbayá FC.

"Son decisiones que toma el árbitro, tratamos de apelar y la negaron. Reaccioné mal y me llevé la peor parte. Creo que fue injusto pero ya quedó atrás. Mejoré el aspecto físico y lo mental para seguir trabajando", sostuvo el delantero del Ídolo.

Enfocado en mantener la punta del torneo, el Polaco, como es apodado el atacante argentino, contó: "Es una obligación siempre. Estamos en el equipo más grande, los que juegan y no juegan, de tirar al mismo lado en Barcelona. Somos un equipo inteligente, estos tres o cuatro partidos supimos cómo manejar los partidos y afrontarlos. Que vamos a tener una o dos claras por partido y en lo defensivo sabemos cuidar el cero, me da tranquilidad la defensa y el arquero. Hay que tratar de concretar las situaciones que tengamos. La altura hay que saber controlarla y ser inteligente".

Pasando de página, Fydriszewski se refirió a los rendimientos de Allen Obando y Jonathan Bauman en su ausencia: "Bauman tuvo la desgracia de lesionarse y le dio la oportunidad a Obando. En Cuenca lo hizo muy bien, de local le tocó un duelo difícil con mucho choque y pelota dividida, algo que a todo delantero nos cuesta. Es un chico que está a la altura de la institución y que se queden tranquilos que si juego yo, Allen o Bauman vamos a dejar todo".

"Con Allen hablé antes y después del partido (con Técnico Universitario), es un chico que escucha y aprende rápido, tiene un potencial enorme. Él no tiene la responsabilidad de demostrar nada, es un chico y solamente le dije que disfrute, que no se ponga una mochila que no se tiene que poner, que juegue y disfrute del fútbol que juega muy bien", continuó.