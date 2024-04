Álvarez comentó sobre el objetivo del presidente de la CNA: “El objetivo de Néstor Pitana es sacar los audios del VAR, dijo que hay un tema de derechos que no permite revelarlos, le dije que lo investigue bien porque eso no es correcto”.

“Escuché el audio del VAR y corroboré lo que dije el otro día, el árbitro le dijo que no le iba a pitar el penal, porque él (Janner Corozo) lo buscó y el VAR corroboró, igualmente me voy preocupado, nefasto”.

“Dijeron inmediatamente qué era roja directa, le pregunté la calificación, que obtuvo el árbitro y me dijo buena, entonces hay que ser y parecer, no pitaste un penal, casi me lesionan un jugador y tuvo que haber sacado roja, la calificación, ¿cómo tuvo que ser?, ¿buena?, no pues”