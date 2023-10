El excapitán y propietario del Club AV25, Antonio Valencia, publicó en sus redes sociales un mensaje polémico en contra de la acción arbitral y sobre supuesto amaño del cotejo que disputo su equipo contra la Unión, que pasó a los octavos de final del ascenso de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano.

"A veces el futbol es injusto. No me gustaría hablar del arbitraje, pero debo hacerlo. Enviaré mi reclamo a la Comisión de Arbitraje, pues no es posible lo que ha sucedido hoy. Tampoco me imaginé que en el futbol ecuatoriano iban a haber llamadas o mensajes a nuestros jugadores para que se vendan. Es una pena. Pero estoy orgulloso de ustedes", escribió Valencia.

Lea también: Antonio Valencia sobre el Caso Byron Castillo: "Yo creo que la sacamos fácil, porque la sanción podía ser más fuerte"