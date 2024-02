Alex Arce llega a Liga de Quito por tres temporadas a cambio de USD 1,8 millones

Liga de Quito sigue sumando fichajes para la nueva temporada, precisamente en la zona de delanteros: Alex Arce quien firmó por tres temporadas.

"Estoy muy contento y ansioso por llegar al club. Estamos esperando. En las próximas horas ya estaremos por ahí. La negociación fue rápida. Es un gran salto para mi carrera. Me voy a un gran club y vamos por este nuevo desafío", reveló el espigado delantero paraguayo a la radio Mundo Deportivo.

Lea: Barcelona estaría preocupado por las lesiones de Franklin Guerra y Álex Rangel

Profundizando, Arce contó que no dudó en el fichaje: "venía viendo al club. Es muy grande, muy conocido. Desde que llegó la oferta, no lo pensé dos veces. Se vienen grandes desafíos, estoy preparado, vengo con ritmo. Al llegar, ya estaré a disposición".

Sobre sus cualidades, Arce resaltó: "tengo buen juego aéreo, voy muy bien arriba. Me gusta patear desde afuera, he hecho algunos goles así. Eso ayuda mucho, tener buenos extremos que te puedan asistir. Seguramente tendré buenos compañeros que me ayudarán. Ojalá pueda marcar muchos goles".

Si bien se sumará en el cierre de la pretemporada, Arce asegura que en lo físico está bien ya que viene "trabajando" de forma individual.

Por otro lado, según el periodista Fabián Gallardo, la dirigencia de los albos habría llegado a un millonario acuerdo por USD 1,8 millones por los servicios de Arce.

Liga pagaría seis cuotas por USD 300 mil para pagar de forma definitiva la cláusula de rescisión.

Finalmente, con el fichaje de Arce, Liga tendrá cuatro delanteros en nómina: Michael Estrada, Miguel Parrales, Alex Arce y Jan Hurtado, quien no seguiría después de junio, ya que Boca Juniors estaría esperando USD 5 millones por la compra de su pase.