Liga de Quito goleó 5-0 a Imbabura por la sexta fecha de Liga Pro. El entrenador del cuadro albo, Josep Alcácer, en rueda de presa analizó esta victoria y también se refirió sobre el partido que tendrán por Copa Libertadores este martes 2 de abril contra universitario de Perú.

"Ganar por goleada es el mejor antídoto para todo. El esfuerzo mental y físico que se viene en dos meses va a ser muy alto y estamos preparados", dijo el estratega español.

"El rival ajusta, encuentra comodidad y nos costó tomar decisiones certeras. No nos permitió tener el control que nos hubiera gustado en partido. Es verdad que los cambios nos aportaron frescura. A partir del segundo gol entre el hambre que tienen estos jugadores por seguir compitiendo y la lejanía del rival en el marcador, nos dieron opciones de estirar el resultado", agregó.

"Nosotros lo analizamos y valoramos todo. Hoy no era 4-4-2, era más un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está casado con un solo sistema, se demostró que hemos cambiado y ajustado el sistema con base en lo que necesita el equipo y al rival, nosotros queremos ganar y no pasa por un sistema. Estoy muy contento porque tengo potencial arriba y variedad de perfiles", añadió

"Afrontar una competencia tan complicada como va a ser el martes en Perú nos gusta, pero va a ser complicada. Habrá cerca de 80 mil espectadores en el Monumental, contra un equipo que no perdió y un DT que conoce bien el fútbol ecuatoriano. Será todo un reto y habrá que dar batalla, será una parada de las complicadas", finalizó.

El próximo partido de Liga de Quito será este martes 2 de abril a las 21:00 (hora de Ecuador) ante Universitario de Perú por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.