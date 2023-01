Adrián Gabbarini se siente 'eternamente agradecido' con Liga de Quito

El guardameta argentino Adrián Gabbarini reveló este martes que le tomó '20 minutos' arreglar su renovación con Liga de Quito y que el club siempre lo apoyó en los momentos difíciles que tuvo que atravesar tras una lesión de ligamentos en su rodilla que lo marginó del terreno de juego durante todo el 2022.

"Muy pocas veces se ve y tengo que estar eternamente agradecido con la directiva de Liga por cómo me acompañaron este tiempo. Me ofrecieron renovar después de un año muy malo. Me pasaron muchas cosas y Liga siempre estuvo. Más allá de lo económico... va más allá", indicó el cancerbero de 37 años en diálogo con la Radio Redonda.

"Yo tengo un sentimiento de agradecimiento para la dirigencia, tanto para Esteban (Paz) como para Isaac (Álvarez), y un agradecimiento para este cuerpo técnico (encabezado por Luis Zubeldía), que me dio lugar y me ha dado lugar, que me acompañó en el proceso de recuperación de una manera que no esperaba porque no tenía relación con él", complementó.

Gabbarini, exjugador de Independiente de Avellaneda de su país, renovó recientemente su contrato con la institución alba por una temporada más. Desde el 2018 viste los colores de Liga tras ser pedido por el entonces DT azucena Pablo Repetto.

"Después estaba la parte económica, que nos pusimos de acuerdo en 10 minutos. Contento y feliz de pertenecer a esta gran institución. Y de competir, porque me siento bien para competir. Lo que hace uno en el presente, repercute en el futuro. Mi 2022 no fue bueno, porque no pude jugar y tuve una lesión. Los dirigentes cuidan el patrimonio del club. Y a partir de esa base, nos pusimos de acuerdo en 20 minutos, hay que ser conscientes del presente y de lo que me pasó en el 2022. Yo creo que Luis (Zubeldía), con lo competitivo que es, no me hubiera pedido que me quede si no me hubiera visto bien", ponderó.

Finalmente, Gabbarini sostiene que jugará 'el que esté mejor' ya que solo entran 11 al campo; sin embargo, quienes queden en el banco 'tenemos que apoyar desde afuera'.

"La camiseta de Liga es pesada, la camiseta de Liga no te espera dos o tres partidos, es importante tener jugadores que se puedan bancar las críticas. Y hoy tenemos jugadores con experiencia, jugadores jóvenes, chicos que se pueden vender al exterior. Se está armando un lindo grupo en Liga. El que se ponga la camiseta blanca, debe darlo todo por este club", concluyó.