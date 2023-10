Yeferson Soteldo y su provocación en pleno juego que desató la furia de sus rivales

Por una fecha más del Brasileirao, el Santos FC goleó 4-1 al Vasco da Gama en un duelo clave por la permanencia en la máxima categoría.

El cuadro local iba ganando 3-1 al minuto 54 del partido, cuando el extremo venezolano, Yeferson Soteldo realizó una jugada provocativa, parándose sobre la pelota y generando que uno de sus rivales, Carlos Ferreira, vaya a tratar de patearlo.

Ante eso, la banca de suplentes del Santos que se encontraba al borde de la jugada, salió a increpar al delantero paraguayo del Vasco.

Acto seguido, se generó un tumulto entre insultos, empujones y demás que terminó con las expulsiones de Gary Medel (Vasco da Gama) y Lucas Lima (Santos FC).

"Lamento la expulsión de Medel porque es un jugador importante para nosotros. Lamentablemente fue una acción de los dos equipos que están peleando por cosas importantes, y por eso fue la reacción de todos. Esperamos que no vuelva a suceder. Seguiremos compitiendo, no estamos derrotados, al contrario, estamos orgullosos del equipo y de la afición que nos acompaña. Tenemos mucha valentía y ganas de seguir, mucha ilusión con nuestra afición en casa, seguiremos luchando. Esto acaba de empezar. No hay que desanimarse porque una derrota no puede borrar todo lo que hemos hecho. Porque llegamos y quedamos últimos, casi descendidos. Ahora estamos peleando. Nadie dijo que ya estábamos salvados. Estoy orgulloso y seguro que vamos a luchar hasta el final", indicó Ramón Díaz en conferencia de prensa.

Con la derrota el cuadro popular de Vasco se ubica en el puesto 16 del torneo brasileño, con 26 puntos al igual que el Goias (tiene un partido menos) y está en puesto de descenso. Con la victoria, Santos trepó a 27 y salió de la zona roja a falta de 13 fechas por delante.