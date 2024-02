Ancelotti no cambió su discurso hasta dos días más tarde.

"Cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, solo al grupo que se ha portado muy mal como un grupo en Mallorca y otro en Valladolid. No fueron 46.000 y pido disculpas si se entendió eso, pero tampoco fueron dos o tres", afirmó entonces.