Venezuela vence a Brasil y Ecuador queda eliminado del Preolímpico sub 23

Terminó el sueño. Ecuador esperó que Brasil gane o empate a Venezuela para acceder al cuadrangular final del Preolímpico sub 23, pero no fue así. Venezuela no dudó y goleó a la pentacampeona para superar a la Tricolor en el grupo A y con ello firmar su pase a la fase final.

La Vinotinto fue implacable desde un inicio, apoyado con su gente en el estadio, pudieron mostrar intensidad y efectividad.

Lea: Preolímpico sub 23: tabla de posiciones en la última fecha del grupo A

Telasco Segovia anotó un doblete en el minuto 10 y 31, reflejando la superioridad venezolana en el marcador, mientras que Brasil plagado de jugadores suplentes, no encontró reacción.

Preolímpico sub 23: Argentina, Brasil y Paraguay pasan al cuadrangular final y esperan a Ecuador o Venezuela

La segunda mitad, la temática se mantuvo, Venezuela siguió con un ritmo alto y puso el 3-0 gracias a un autogol generado por Rikelme, dejando sin oportunidad a la remontada.

En el cierre del duelo, Brasil descontó y firmó el 3-1 final.

De esta forma, Brasil y Venezuela acceden al cuadrangular final, dejando a Ecuador eliminado como tercero del grupo.

Junto a Brasil y Venezuela, Argentina y Paraguay disputarán por los dos cupos que otorgan para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.