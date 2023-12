Sergio Agüero desmiente haber sufrido un supuesto accidente

Sergio Agüero, salió a desmentir un supuesto accidente de moto acuática que habría sufrido en aguas cubanas esta mañana, y que se encontraba (según el rumor), en estado crítico en un hospital de Miami.

El propio exjugador argentino publicó un video en sus redes sociales oficiales para dar calma a sus seres queridos y fanáticos que respondieron de forma masiva en sus cuentas preguntando por su bienestar.

"Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quien inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon pero no paso nada, los quiero", dijo el ex goleador de Manchester City y Barcelona.

Cabe recordar que Agüero se encuentra junto a su pareja recorriendo distintas playas entre Miami y Cuba, como parte de sus vacaciones previo a su competencia que sostendrá con las leyendas de Conmebol.

El DRV PNK Stadium de Miami, recibirá a figuras como Ronaldinho, Kun Agüero, Javier Zanetti y Carlos Valderrama. En un evento organizado por la Conmebol, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver reunidos a algunos de los nombres más resonantes de este deporte en una sola cancha.