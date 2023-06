El ecuatoriano, Diego Palacios, fue convocado por el entrenador español Félix Sánchez Bas, para los encuentros entre Bolivia y Costa Rica, que se llevarán a cabo en Estados Unidos, sin embargo, el jugador no acudió al llamado y se quedó afuera de la lista.

El lunes 12 de junio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), publicó un comunicado en sus redes sociales, anunciando que el jugador Diego Palacios, futbolista de Los Angeles FC, no se presentó a la concentración.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol da a conocer que el jugador Diego Palacios, quien fue convocado por Félix Sánchez Bas, no se presentó a la convocatoria en New Jersey. El cuerpo técnico analiza si se convoca o no a alguien en su reemplazo”, indicó el comunicado.

