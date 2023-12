BEM-VINDO, OTERO! ⚪️⚫️



O Santos FC acertou a contratação do meia Otero! O venezuelano chega à Vila Belmiro com contrato de um ano, após passagem pelo Aucas, do Equador. O acordo será assinado após realização dos exames médicos no início de 2024. Pra cima deles! pic.twitter.com/kRKoERfN8Y