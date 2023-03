El delantero brasileño del Tottenham, Richarlison de Andrade, explotó contra su director técnico, el italiano Antonio Conte, luego de la eliminación en octavos de final de Champions League ante el AC Milan luego de una igualdad sin goles en condición de local. La victoria italiana por 1-0 en la ida sentenció la llave a favor de los 'rossoneri'.

"No entendí la decisión de Conte de dejarme fuera del equipo titular. Estaba en un momento positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. Ayer (el martes) me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez", declaró muy molesto el delantero mundialista en Qatar 2022 con Brasil en declaraciones a la prensa tras el final del cotejo.

"Estamos fuera de la mayor competición de clubes (Champions League), no puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol, creo que el míster debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo", añadió.