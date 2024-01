El portero vasco, que recuperaba la titularidad, evitó el tanto en primera instancia, pero su defensa lo dejó vendido en el posterior saque de esquina y no pudo hacer nada para evitar el tanto de Hermoso.

Al contrario que en la final de 2020, el duelo no llegó a los penaltis, pero el desenlace vuelve a ser el mismo. El Atlético no pudo saldar la deuda pendiente con el torneo y el Real Madrid, en cambio, eliminó al único rival que había sido capaz de ganarle esta temporada.

El Atlético acusó el gol, el Madrid olió la sangre y se fue a por el segundo. Avisó Rodrygo con un disparo, tras internarse por banda izquierda, que Oblak envió a córner. Y poco después llegó el sorprendente tanto de Mendy.

Carvajal puso un balón raso al corazón del área y el lateral francés, titular de nuevo tras superar su lesión muscular, entraba como si fuera un '9' para prolongar la asistencia de su compañero con un toque sutil con el exterior que pasaba por debajo de las piernas de Giménez y se colaba por el palo derecho de Oblak a la media hora de juego.

Seguía sufriendo el Atlético, pero a veces un equipo puede encontrar alivio si cuenta en sus filas con jugadores como Griezmann. El Principito recibía en el balcón del área, se daba media vuelta, rompía la cintura de Modric y colocaba un disparo seco a la cepa del palo derecho de Kepa para convertirse, ahora sí, en el máximo goleador de todos los tiempos del conjunto rojiblanco con 174 tantos.

Con el 2-2 parecía que moriría la primera parte, pero este derbi de alto voltaje aún tenía reservado otra emoción fuerte ante de llegar al descanso. Una última acción de Rodrygo quien, tras controlar y revolverse dentro del área entre Savic y Giménez, obligaba a Oblak a evitar, en dos tiempos, el tercero.

Ancelotti y Simeone no quisieron tocar nada en el entretiempo. El partido estaba de dulce para ambos equipos y había que prolongar esa sensación el mayor tiempo posible. Hasta Alberola Rojas contribuía al espectáculo dejando jugar todo lo que le permitía la interpretación del reglamento, no amonestó a ningún jugador en todo el partido, para que el choque no perdiera ritmo.

Lea también: Antoine Griezmann: Lo que no sabías del goleador histórico del Atlético de Madrid