Al lateral izquierdo de la Selección del Ecuador y del Brighton, Pervis Estupiñán, se le terminó la temporada por una lesión en uno de sus tobillos, incluso el tricolor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Después de la cirugía, Estupiñán en sus redes sociales publicó una foto en la que está con yeso y muletas, la misma que fue comentada por varios jugadores e hinchas, mostrándole su cariño con varios mensajes alentadores.

"Me ha llevado varios días asimilar lo que sucedió en mi último juego con el equipo (Brighton). Hace una semana me tocó enfrentar uno le los partidos más duros de mi vida y esta vez no fue en el campo de fútbol, tuve que someterme a una cirugía en mi tobillo, el cual venía arrastrando molestias meses atrás", escribió el lateral izquierdo.

