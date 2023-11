"Este tipo de crimen no será tolerado", sentenció el órgano rector del fútbol brasileño, que informó que ya ha denunciado los hechos ante la Policía para "identificar y castigar a los autores".

Según la CBF, diversos comentarios "comparaban a los jugadores y aficionados brasileños con monos", como también hicieron en el perfil de Rodrygo Goes , delantero del Real Madrid , tras su encontronazo con el argentino Lionel Messi el pasado martes en el Maracaná.

"Nuestra lucha seguirá y no será interrumpida por actos como estos (...) No habrá tregua. La lucha contra los prejuicios es una de las banderas más importantes de la actual gestión", manifestó.

"No me voy a apartar jamás de mis compromisos, ni me dejaré intimidar por criminales, racistas, xenófobos y corruptos que vagan por las sombras", sentenció.