Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del Inter Miami, destacó este viernes que Leo Messi, quien pidió el cambio por lesión en el último partido de los de rosa, sabe cuándo debe "parar" y cómo tiene que dosificar sus esfuerzos físicos.

"Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido y con las pulsaciones altas, para saber cuándo parar, cuándo decir basta, cuándo tomar recaudos", explicó a los medios el técnico.

"A mí me parece muy prudente que a estas alturas de su carrera él lo ejercite más que nunca. Se trata de que, y esto lo digo por todos, queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. Y a mí me viene bien que él tome conciencia de que hay momentos en que hay que parar, como lo dijo, creo, después del partido (de Argentina) con Ecuador", añadió.

Como se esperaba, Martino confirmó que tanto Messi como Jordi Alba, que fueron sustituidos el miércoles en la primera parte del duelo contra Toronto (4-0 para el Inter Miami), no estarán en el encuentro del domingo de la MLS a domicilio contra el Orlando City.

"Leo está con el tema de la cicatriz vieja. Jordi está con una fatiga muscula. Y día a día lo iremos evaluando", concretó.

Cuestionado sobre de qué modo le afecta esa "cicatriz" al 10 de la albiceleste, Martino, reconociendo que no es un médico, sugirió que se trata de un asunto de molestia más que de dolor.

"La cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación... Pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido", argumentó.

Con la urgencia de seguir escalando posiciones para alcanzar el 'playoff' de la MLS, esta nueva edición del derbi de Florida tendrá lugar solo tres días antes de que el Inter Miami afronte una nueva final, ya que el miércoles se jugará en casa y a partido único el título de la Copa US Open frente al Houston Dynamo.

En la liga, el Inter Miami es decimotercero en el Este con 31 puntos tras 28 encuentros mientras que el DC United, que es noveno (el último puesto que da acceso al 'playoff'), cuenta con 36 puntos después de 30 partidos y este fin de semana recibirá en su campo a los New York Red Bulls (decimocuartos en la misma conferencia).

Contando el del domingo, al Inter Miami le quedan seis partidos en la temporada regular.

Frente a los de Martino aparecerá un Orlando City liderado por el uruguayo Facundo Torres y que es segundo en el Este.

El conjunto entrenado por el colombiano Óscar Pareja ya está clasificado para el 'playoff' de la MLS y lleva cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos seis encuentros.

Inter Miami y Orlando City se cruzaron en agosto en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. El equipo de Messi se impuso entonces por 3-1 en un partido más complicado de lo que reflejó el marcador y tras el que Pareja cargó contra el árbitro asegurando que el astro argentino debería haber sido expulsado. EFE