Messi revela su Playlist para la temporada con Inter Miami: Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Karol G, entre sus favoritos

El astro del fútbol Lionel Messi, jugador del Inter Miami, reveló hoy su lista de reproducción para los días de partido, destacando su preferencia por artistas latinos.

Entre las 60 canciones que conforman su Playlist, con una duración total de 3 horas y 30 minutos, Messi incluyó éxitos de reconocidos artistas como Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Karol G.

La selección musical de Messi fue compartida por Apple, la plataforma que transmite la MLS a través de Apple TV.

Inter Miami, con Messi y Suárez, vs. Real Salt Lake: fecha, hora y dónde ver el inicio de la MLS 2024

La primera canción de la lista, 'Otra noche en Miami' de Bad Bunny, rinde homenaje a la ciudad que Messi adoptó desde el año pasado. Le siguen éxitos como 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como 'Trofeo' de Maluma y Yandel.

Bad Bunny se destaca como el favorito de Messi, ya que seis de sus canciones forman parte de la lista, incluyendo 'Perro Negro', 'Monaco', 'Vuelve Candy B', 'un x100to', y 'Ojitos lindos' con Bomba Estéreo.

Entre las diez primeras canciones también se encuentran éxitos como 'Todo de ti' de Rauw Alejandro, 'A Dios le pido' de Juanes, la sesión 58 de Bizarrap con Young Miko, y 'Hawái' de Maluma.

Aunque la mayoría de las canciones son de artistas latinos, Messi también incorpora algunos temas de otros géneros, como 'Don't Stop de Music' de Rihanna, 'Feel Good Inc.' de Gorillaz, 'Highway to Hell' de AC/DC, 'Vertigo' de U2 y 'First Person Shooter' de Drake.

El debut oficial de Messi en la segunda temporada con el Inter Miami está programado para este miércoles a las 20:00 contra el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium.