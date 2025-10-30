Fútbol Internacional
30 oct 2025 , 07:51

Los partidos que transmitirá Ecuavisa este fin de semana de la LigaPro

La emoción de los hexagonales finales continúa este fin de semana y Ecuavisa Sports llevará a los hogares ecuatorianos dos encuentros decisivos: Aucas vs. El Nacional y Libertad vs. Independiente del Valle.

   
  Los partidos que transmitirá Ecuavisa este fin de semana de la LigaPro
    Jugadores de Aucas celebrando.( ARCHIVO )
El primer duelo se disputará este sábado a las 16:30 en el estadio Chillogallo, donde Aucas recibirá a El Nacional en un partido de alta intensidad. La previa arrancará media hora antes, con análisis, entrevistas y todos los detalles del compromiso.

Lea: Gabriel Villamil el boliviano que conquistó Quito a punta de goles

La jornada continuará el lunes 3 de noviembre, cuando Libertad se mida ante Independiente del Valle en la ciudad de Loja, desde las 19:00.

El cuadro negriazul llega con la obligación de recuperarse tras su eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro, mientras que los lojanos necesitan sumar para mantenerse en la pelea dentro del hexagonal, luego de caer ante Barcelona SC en Guayaquil.

Con dos choques decisivos en el calendario, la pantalla de Ecuavisa Sports será nuevamente el punto de encuentro para los hinchas que siguen paso a paso la definición de la LigaPro.

