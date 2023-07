Medios del sur de Florida se hicieron eco este jueves de rumores según los cuales artistas como Shakira, Maluma y Bad Bunny serán parte del magno evento , sobre el que por ahora no ha dado pista alguna, el club propiedad del empresario de origen cubano Jorge Mas y el exfutbolista inglés David Beckham.

"The Unveil" es el nombre del acto especial con el que el club de la Major League Soccer (MLS) presentará la noche del domingo en su estadio ubicado en Fort Lauderdale (a unos 35 km de Miami) al reciente campeón del mundo, junto a su excompañero del FC Barcelona Sergio Busquets y también flamante fichaje del Inter Miami.

"Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercado , a un cine, a un restaurante" - Lionel Messi. pic.twitter.com/UJGa70QFvl

Este jueves videos publicados en redes sociales muestran a la familia Messi saliendo de un conocido restaurante italiano de Miami Beach y siendo abordada por varios simpatizantes. Al capitán de la albiceleste se le ve firmando una camiseta del equipo de la liga argentina Newell's Old Boys y tomándose fotos con sus efusivos seguidores.

Tal como recoge la web de ESPN, fue parte de esa cena el cantante argentino Diego Torres, quien reside buena parte del año en esta ciudad del sur de Florida.

La cena se dio el mismo día que la cadena de restaurantes y hoteles Hard Rock International presentó al mundo el Made for You by Leo Messi, un sandwich de pollo estilo milanesa que es el preferido del jugador y que ya se puede degustar en todos locales del Hard Rock Café y como parte del servicio en la habitación de algunos Hard Rock Hotels & Casinos, según la firma.

El sandwich de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado.

En Wynwood, el barrio artístico de Miami, decenas de personas y turistas se toman fotos cada día delante de un gigantesco mural de 20 metros con el rostro de la estrella argentina, obra de su compatriota Ignacio Bagnasco y que fue visitado el fin de semana por Beckham.

Lea también: Lionel Messi: Inter de Miami reveló cuánto ganará el argentino y cómo logró ficharlo