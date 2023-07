Lionel Messi elogió a la selección de Ecuador, ¿qué dijo el argentino?

Lionel Messi elogió a la selección de Ecuador en una charla que tuvo con su compañero, el tricolor Leonardo Campana. El delantero disfruta del día a día con el 10 del Inter de Miami.

Varios futbolistas quisieran estar en el lugar de Leonardo Campana y Dixon Arroyo, quienes comparten vestuario con Lionel Messi, considerado uno de los mejores deportistas de la historia. El idioma, al parecer, ha sido fundamental para que su relación de amistad crezca.

Messi y Campana, cada vez se los ve más cerca. El exBarcelona de Ecuador mencionó que le sorprendió la sencillez del argentino y su humildad. Cree que por eso, más allá de su talento, es el número uno del mundo.

Leonardo Campana, en una entrevista con el colega Christian Martin, confesó que ha tenido algunas charlas con Lionel Messi, incluso, en una de ellas elogió a la selección de Ecuador.

El periodista le preguntó al 9 del Inter de Miami, sobre las ilusiones que genera la selección de Ecuador: “Sí, y sobre todo porque me lo dijo Leo, conversando hace unos días. Estábamos hablando de Argentina y me dijo, que nosotros también teníamos una buena camada. El hecho de que él me lo diga, sin que yo se lo pregunte, me motiva”, respondió Campana a Martin.

