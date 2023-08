Tras su etapa en el América, la delantera fichó por el Deportivo Cali , pero no todo ha sido fácil en la trayectoria de la talentosa jugadora. En 2020, Caicedo empezó a sentir unos dolores abdominales y las pruebas médicas confirmaron el peor diagnóstico: un cáncer de ovario.

Linda Caicedo, que les dejó claro a sus padres en una Navidad que quería una pelota y unos zapatos , no una muñeca, supo desde pequeña que había nacido para ser futbolista y así lo demostró quemando etapas con la misma velocidad y habilidad con la que conduce el balón.

“Mami y papi, c uando a los seis años les supliqué que me pusieran a jugar fútbol , ustedes nunca se dieron por vencidos para encontrarme un equipo de niños. Gracias por creer en mí y ayudarme a alcanzar mis sueños”, publicó la delantera en sus redes sociales cuando se hizo oficial su fichaje por el club madridista a principios de este año.

El 15 de abril pasó por quirófano, le fue extraído el tumor y empezó el tratamiento de quimioterapia. Solo cinco meses después de la cirugía y la quimio, el 21 de septiembre retomó los entrenamientos y, tras superar el cáncer, ganó por segunda vez la Liga en 2021 mientras que fue creciendo en las categorías Sub 17, Sub 20 y absoluta.

Nada podía parar el crecimiento de la delantera ‘cafetera’, que, en 2022, con 17 años, participó en el Sudamericano Sub 17 (subcampeonato), Copa Mundial Sub 20 (cuartos de final), Copa América (subcampeonato) y Copa Mundial Sub 17 (subcampeonato), un año en el que también fue elegida “Reina de América”, premio otorgado anualmente por el periódico El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente.

Ahora que ha cumplido su sueño de jugar en el Real Madrid, equipo al que sigue desde pequeña y cuyo escudo lucía orgullosa en su pueblo Villagorgona.

Pero ahora, la colombiana Linda Caicedo está cumpliendo un nuevo sueño al jugar su primera Copa del Mundo femenina.

Linda Caicedo ha puesto su descaro, velocidad, habilidad y regate al servicio de Colombia en el certamen mundialista de Australia y Nueva Zelanda. La jugadora de 18 años ya está haciendo historia con su selección.

Las ‘cafeteras’ lograron la ansiada clasificación tras ganar el Grupo H con seis puntos; luego de ganarle 2-0 a Corea del Sur en debut, superar a 2-1 Alemania y caer 1-0 ante Marruecos. En total, Linda Caicedo ha marcado dos tantos en los tres partidos disputados. Sin embargo, en cuartos de final, Inglaterra cortó el sueño a la selección colombiana.



