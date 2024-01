La Juventus remonta y persigue al Inter de Milán en el Calcio

La Juventus, con un dramatismo similar al que acompañó la victoria el sábado del líder, el Inter, logró un triunfo vital para sus aspiraciones ante el Salernitana (1-2), épico, sellado con un cabezazo en el tiempo añadido del serbio Dusan Vlahovic que mantiene el pulso por el dominio de la competición, al término de la primera vuelta de la Serie A.

Tal y como terminó 2023 arrancó 2024 para el cuadro turinés, que sumó su tercera victoria seguida y se mantiene a dos puntos solo del Inter. La Juve prolonga su estupenda trayectoria en la competición y no pierde desde septiembre. Acecha al Inter. La segunda vuelta promete un duelo sin cuartel entre el cuadro de Milan y el de Turín.

El Inter ganó al Verona a última hora, a la desesperada. La Juventus hizo lo mismo en el Estadio Arechi frente el colista, con una remontada completada por Vlahovic, decisivo en las últimas fechas y puesto en entredicho alguna jornada antes.

Fue un mazazo para el equipo de Filipp Inzghi, que renació en la pasada fecha con la victoria ante el Verona que le acercó a la salvación. Sigue en la cola. A tres puntos del Cagliari, que marca la permanencia.

Y eso que el Salernitana no sufrió en exceso. Apuntaba a premio el compromiso por la escasez de ideas que mostraba su rival. Tras un par de amenazas visitantes, con poca claridad, por medio de Weston McKennie y de Danilo, en sendos saques de esquina, el Salernitana tomó ventaja con un gran gol.

Un buen pase largo, del austríaco Flavius Daniliuc que recogió por la derecha el francés Solomon Sambia que centró hacia su compatriota Loum Tchaouna que encontró a Giulio Maggiori que, desde fuera del área ejecutó un tiro impecable que superó a Wojcieh Szczesny.

Salió con otra predisposición de la Juventus pero sin frescura. Tuvo el empate Adrien Rabiot justo a la vuelta de vestuarios en un centro de Weston McKEnnie.

El empate llegó pasada la hora de juego, en un centro de McKennie desde la línea de fondo que no acertó a rematar en el punto de penalti Vlahovic. Sin embargo, la pelota le llegó a Illing Junior, que en el descanso saltó al campo en lugar de Filip Kostic. El inglés no falló. No perdonó y su potente disparo alcanzó la red.

No le bastaba el empate al Juventus, que se lanzó a la desesperada a por un segundo gol. Tampoco renunciaba al premio mayor el Salernitana, que tuvo sus opciones en las botas de Domagoj Bradaric que sacó el meta Wojciech Szczesny. Y también el nigeriano Simy, sin acierto.

Y con el partido abocado al empate llegó la victoria del cuadro turinés. Danilo cortó un ataque local. Se hizo con el balón y recorrió la banda derecha. Efectuó un centro impecable al área. Emergió Vlahovic, de cabeza, impecable, que remató, superó a Benoit Costil y selló otra victoria del conjunto de Allegri que atisba el liderato.