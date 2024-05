La FA acusa a Lucas Paquetá por supuesto amaño de partidos

El mundo de las apuestas deportivas y los futbolistas suma un nuevo episodio, ahora se trata de una figura: Lucas Paquetá.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ha denunciado formalmente al brasileño de sospecha por amaño de partidos.

La entidad deportiva inglesa viene investigando al talentoso volante que juega en el West Ham United desde inicios de la temporada pasada cuando era seguido por el Manchester City como su próximo fichaje. Las negociaciones colapsaron de forma sorpresiva y era justamente por el inicio de la investigación.

Las sospechas nacieron cuando se pudo identificar que los familiares del mundialista habría apostado en partidos donde él participó, algo que está prohibido en las normas relacionados al tema.

Según se detalla, el jugador habría cometido cuatro infracciones en relación a su conducta en los partidos de la Premier League con el West Ham ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Paquetá no esperó y publicó en sus redes sociales, asegurando que no encuentra explicación y mostró su malestar por tal acusación y que tomará acciones.

"Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido", reveló Paquetá.

En un comunicado publicado por la FA, señala lo siguiente: "se alega que buscó (Paquetá) directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar las apuestas".

El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para dar respuesta a estos cargos, sujeto a cualquier solicitud de prórroga de este plazo.