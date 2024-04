Kylian Mbappé habló luego de la clasificación del PSG a las semifinales de la Champions League, tras golear 4-1 en España al FC Barcelona.

"Tenemos que ser listos para ir a la final. Hacer un gran partido como equipo y grupo. Trabajamos durante seis días tras el partido de París, con la idea de ganar aquí. Seguro que es un gran día para el club. Enhorabuena a todos los que trabajan aquí, al staff y a todos", comentó Mbappé.

Lea: El PSG remontó la serie y eliminó al FC Barcelona de la Champions League

Profundizando, el campeón mundial 2018 con Francia, no ocultó su emoción: "estoy orgulloso de ser parisino desde el primer día. Ha habido grandes momentos y malos que han marcado al grupo. Es un orgullo representar a este gran club, el club de la capital de mi país. Es algo especial. Mi sueño es ganar la Champions League con el PSG, y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. Vamos a intentar ir a Wembley".

A pesar de las palabras de cariño hacia el elenco parisino, al ser consultado si este resultado le hace reconsiderar su decisión de salir del club a fin de temporada, Mbappé respondió "no, no, no..." mientras se alejaba.

Lo cierto es que el PSG espera entre los cuatro mejores de Europa, sabiendo que también lo hizo el Borussia Dortmund de Alemania y hoy se definen las dos llaves más: Manchester City vs. Real Madrid y Bayern Munich vs. Arsenal.