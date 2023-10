Goleadores más jóvenes en TODA la historia de las Eliminatorias sudamericanas:



🥇KENDRY PÁEZ 🇪🇨 (16 años y 161 días), 12.10.2023 vs. Bolivia.

🥈Gustavo Neffa 🇵🇾 (17 años y 325 días), 24.09.1989 vs. Ecuador.

🥉Eladio Benítez 🇺🇾 (18 años y 154 días), 28.07.1957 vs. Paraguay.