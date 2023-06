Juan Román Riquelme tuvo su partido de despedida ante una Bombonera repleta

"Llegó en el 98, y usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil. Es toda suya. Me siento parte de su familia, lo quiero mucho”, concluyó sobre Bianchi.

"Es el más lindo de esta noche, me ha enseñado como deportista y cómo es la vida, lo quiero mucho Coco , me costó mucho encontrarlo”, le dedicó palabras a Basile.

"Usted de chiquito fue mi técnico, me ha ayudado mucho . Lo quiero mucho y ojalá sean muy felices usted y toda la familia”, le dijo a Pekerman.

Luego se puso la camiseta de Boca con la 10 de Diego y sentenció: "Soñaba con comprarle la casa a mi mamá. Ustedes me trataron de maravilla, del primer partido al último, eso fue maravilloso. Fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande, que fue Maradona”.

"Después pasó el tiempo, me puse más viejo y es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, pero son los dos más grandes que vi en toda mi vida y es fantástico tenerlo acá. Pido disculpas a tu familia que te quedaste un par de días más, agradecido que siempre me dijiste que sí y para todos los bosteros tener la suerte de tenerte acá es inolvidable, ojalá la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho”, fue la frase en referencia a Messi y su presencia.

"Mi papá me hizo bostero, como todos ustedes. Voy a morir bostero. Les agradezco a todos por el cariño. Me acuesto y levanto todos los días pensando en cómo mantener eso. Yo, sin ustedes, no podría vivir", sentenció Riquelme.