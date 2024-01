José Cifuentes negocia su fichaje con el Cruzeiro

El Rangers de Escocia había negociado una cesión de José Cifuentes con el Rizespor de Turquía, y el traspaso estaba casi cerrado, pero al último momento el ecuatoriano cambió de opinión para llegar al fútbol turco.

Sin embargo, el equipo de Glasgow quiere prestar a Cifuentes a otro equipo para permitirle tener más minutos de juego, por lo que han acordado que hable de su futuro en Brasil.

Después de la llegada de Diego Palacios al Corinthians, después de salir de Los Angeles FC, José Cifuentes sería el nuevo ecuatoriano que llegue al fútbol brasileño.

Pues según el periodista César Luis Merlo, Cifuentes estaría en negociaciones avanzadas c on el Cruzeiro, para culminar esta temporada 2024, con una cesión de seis meses y no contaría con opción a compra.

En la presente temporada, el mediocampista de 24 años tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo, en los que disputó 20 partidos y pudo repartir dos asistencias en su paso por el Rangers.

Cifuentes ha sido relegado en su equipo, estuvo fuera de la convocatoria en las tres últimas fechas, por lo que su salida será beneficiosa para ambas partes.