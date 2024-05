Joao Rojas: "Espero podamos pelear la Copa Sudamericana"

Joao Rojas habló luego de la eliminación de Barcelona SC de la Copa Libertadores donde lamentó la caída contra Talleres de Córdoba, pero mantiene la esperanza de poder clasificarse a la Copa Sudamericana.

"A pesar de que teníamos dominado el campo rival en los primeros minutos y tuvimos la opción de marcar, no lo concretamos. Después en un error puntual, una falta que hubo y no fue pitada en Copa Libertadores no te perdonan y ya remar de abajo es más difícil", empezó hablando ante los micrófonos de la Conmebol.

Sobre la seguidilla de duelos, Rojas apunta: "venimos jugando muchos partidos seguidos, hace 3 partidos que estamos con el nuevo técnico y vino con una idea que se empieza a plantar cada vez más. Esperemos que ahora podamos pelear la Copa Sudamericana".

Barcelona SC tiene dos partidos más por jugar, Sao Paulo en Brasil y contra Cobresal de Chile, sabiendo que necesita ganarle sí o sí a los araucanos para firmar su pase a la Sudamericana.

Los amarillos dejaron de percibir más de USD 2 millones posibles por no ganar ningún partido.