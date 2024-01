Iker Casillas lanza fuerte crítica a la FIFA por el premio The Best a Lionel Messi

El exarquero Iker Casillas criticó durante a la FIFA por la entrega del premio The Best a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en la actualidad.

El español, que atajó para el Real Madrid y que fue campeón del Mundial 2010 con España, cuestionó en su cuenta de la red social X la elección de Messi, por años su antagonista en el FC Barcelona y actualmente en la MLS de Estados Unidos al servicio del Inter Miami.

Casillas consideró que el reconocimiento al 10 argentino fue injusto y lanzó una indirecta a la FIFA, con una ironía sobre que el premio debería llamarse La Sonrisa (en español) por socavar la justicia en la selección de los galardonados.

"Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. 'The Smile' más bien. En fin, buenas noches", expresó Casillas.

Pero la crítica de Iker Casillas no se detuvo ahí; también cuestionó el once ideal de la FIFA, revelando su perplejidad ante la táctica propuesta de 1-3-3-4.

De manera sarcástica, el legendario portero español comentó: "1-3-3-4 no es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. ¡Es el nuevo sistema de juego del fútbol! Para el próximo 11 ideal, mejor poner un 1-10".

Con esta observación, Casillas insinuó que la disposición táctica presentada resulta poco convencional en el contexto del fútbol contemporáneo, pues no hay equipo profesional que emplee tres defensores, tres centrocampistas y cuatro delanteros.

Así, Casillas no solo expresó su descontento con la elección del Mejor Jugador que recayó en Lionel Messi, sino que también señaló su perplejidad ante las decisiones tácticas en la formación del equipo ideal de la FIFA.