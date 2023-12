Ibrahimovic vuelve al Milan como directivo

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que se retiró en 2022 y fue despedido como una leyenda del AC Milan, está de vuelta en el club 'rossonero' con un rol en la directiva y con peso en las decisiones tanto deportivas como estructurales, como el nuevo proyecto de estadio que persigue la entidad lombarda.

"Zlatan Ibrahimovic regresa al Milan para fortalecer nuestra cultura ganadora. Ibra será un socio operativo y colaborará con el equipo de inversión global de la compañía", comunicó el Milan.

"Zlatan desempeñará el papel de asesor principal de los propietarios, trabajará en estrecha colaboración coordinación con los propietarios y directivos con un papel activo en las operaciones deportivas y comerciales. Se ocupará, entre otras cosas, del desarrollo de jugadores y la formación para el alto rendimiento y proyectos especiales como el nuevo estadio", añadió el club.

Ibrahimovic trabajará por tanto estrechamente con el estadounidense Gerry Cardinale, el fundador de RedBird.

"No es una decisión que tome a la ligera. He pensado largo y tendido sobre los primeros pasos de mi carrera después de jugar al fútbol, y no podría estar más emocionado de empezar este viaje como miembro de RedBird y del Milan. Para mí y para mi familia, ésta es verdaderamente una vuelta a casa", expresó el exjugador.

"Tener a Ibra con nosotros, en un papel activo en el futuro del club, es indicativo de nuestro continuo compromiso con la excelencia tanto dentro como fuera del campo", declaró por su parte Gerry Cardinale.

Es la tercera vez en su carrera que Ibra firma como milanista. Primero como jugador en 2010, después también como futbolista en 2020, dos etapas en las que sumó 163 partidos, 93 goles y levantó dos 'Scudetti', y ahora como parte de la directiva.

Ya a principios de noviembre, el ariete sueco se reunió con el propietario del fondo RedBird capital y dueño del Milan, el estadounidense Gerry Cardinale, para pulir los últimos detalles de una vuelta que era un secreto a voces y que ni el propio Ibrahimovic ocultó en sus redes sociales.

De hecho, el controvertido delantero publicó el 7 de noviembre una imagen suya en su cuenta oficial de Instagram, un primer plano acompañado del texto "tic tac, tic tac".

El anuncio oficial del club, igual que la reunión en su día, ha sido muy significativo porque se produce, sabiendo el peso que siempre ha tenido 'Ibra' en el vestuario milanista, justo en uno de los peores momentos de la temporada para el combinado italiano, que atraviesa una crisis de juego y resultados.

Este miércoles, de hecho, los del italiano Stefano Pioli se juegan estar en octavos de Liga de Campeones o entrar en Liga Europa en un trascendental enfrentamiento ante el Newcastle en 'Champions' en el que necesita una victoria y esperar que el Borussia Dortmund gane al PSG. EFE