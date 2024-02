Figo confiesa que le gustaría ver a Mbappé en el Real Madrid

"Sí me gustaría verlo, claro hombre. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que se pueda reunir de los mejores del mundo. Ha anunciado que no va a seguir en el París Saint-Germain por lo que hay que ver lo que sucede después", reconoció el portugués.

Figo cree que tendría sitio en el Madrid de ahora pero no se atrevió a decir quién sería ganador si se enfrentarían el Real Madrid actual con el de los 'galácticos', la época en la cual él formó parte.

"No lo sé, no tengo una bola de cristal. En el fútbol y en el deporte no se pueden comparar generaciones porque dependen de muchos factores y los jugadores son diferentes. Es muy difícil poder contestar porque en el deporte 2+2 muchas veces no son 4 y por eso es muy complicado", indicó.