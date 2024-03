Felipe Melo a Miguel Ángel Loor: "¿Quién es el presidente de la liga de Ecuador? nadie lo conoce"

El capitán de Fluminense, Felipe Melo, habló luego de ganar la Recopa Sudamericana a Liga de Quito, donde no dudó en cargar contra Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro EC.

"¿Quién es el presidente de la liga de Ecuador? Nadie lo conoce", afirmó el veterano defensor brasileño a Directv Sports.

Lea: Felipe Melo se pone furioso y abandona la rueda de prensa tras la Recopa Sudamericana

Este cruce empezó en la pasada conferencia de prensa, luego del 1-0 a favor de Liga en Quito, dentro de la final de ida, que llevó al exjugador de la Juventus de Italia y de la selección brasileña a cuestionar al árbitro.

"¿Nadie vio lo que pasó? Por el amor de Dios, ¿no? Somos profesionales, hombres de familia, fue un viaje de seis horas. Esta es mi vida, esta es nuestra vida. ¿Nadie dice nada?", enfatizó de manera efusiva el veterano jugador para luego levantarse y marcharse en media rueda.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, se mostró en desacuerdo con Melo y lo criticó en su cuenta de X: "Si esto pasaba en LigaPro y era un jugador local, los periodistas hoy le estuvieran diciendo de todo; "malcriado, altanero, mal perdedor". No sé que pasó ayer pero ojalá no se hayan quedado mudos ante semejante repelada y gritos. Sea quien sea no puede hablarles de esa forma. Debieron mandarlo al diablo inmediatamente a este brasilero".

Loor no pasó desapercibido el tema en sus redes sociales: "jajaja hoy me han dado por todos lados, hasta el gritón (de Felipe Melo), buena final, felicitaciones".