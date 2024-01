Exjugador del Chelsea dijo que Moisés Caicedo se debió ir al Liverpool o al Arsenal

El fichaje de Moisés Caicedo al Chelsea, como el jugador más caro en la historia de la Premier League, lo puso en el ojo del huracán, pues cada jugada suya es observada a detalle y siempre deja motivos de los que hablar.

Por ende, Craig Burley, exjugador del Chelsea, entre 1989 y 1997, cree que el ecuatoriano se equivocó al fichar por el equipo londinense y no por los otros dos equipos que lo querían.

El exfutbolsita escocés habló con la cadena ESPN, sobre Moisés Caicedo. “En el Brighton, Moisés se veía como un jugador de 100 millones de libras. Él era un jugador correcto en el Brighton, lo era”, señaló Craig.

Lea más: Registro de Barcelona: se revela conversación entre funcionarios de la Liga Pro y el Ministerio del Deporte

“El Chelsea se quedó con su fichaje. Pero yo creo que se debió haber ido al Liverpool o al Arsenal. No al Chelsea. Esa es una historia diferente. Moisés tomó la decisión equivocada en este momento y tiempo”, agregó el escocés, pero no quiso entrar más a detalle.

Burley no aclaró si Moisés se equivocó, porque desde fichar por el Chelsea no ha podido brillar, o por ir a un equipo que estaba en proceso, más no a un equipo armado, como lo son el Arsenal y el Liverpool.

La realidad es que Moisés Caicedo es jugador del Chelsea, quienes se encuentran décimos en la Premier League, en semifinales de la Copa de la Liga, y en la cuarta ronda de la FA cup.