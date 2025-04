¡No hubo noche mágica en España! Arsenal venció 2-1 al Real Madrid para clasificar a las semifinales de la Champions League, tras quedar 5-1 en el global.

El cuadro español llegó a la vuelta con la necesidad de remontar el 3-0 adverso encajado en la ida y no pudieron ante la dura defensa del Arsenal.

En los primeros minutos del encuentro, el equipo de Londres tuvo la primera oportunidad de finiquitar la serie con un penal, pero Bukayo Saka definió a lo panenka y Courtois lo atajó.

Lea más: Sebastián Beccacece intensifica su seguimiento de jugadores de la selección de Ecuador

No obstante, la salvada del golero belga no creció los ánimos de los locales, ya que no patearon al arco en toda la primera parte.

Desde el arranque del segundo tiempo, el Arsenal estaba compacto y anotó en la primera ocasión que tuvo de los pies de Bukayo Saka.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Barcelona SC vs. El Nacional

En pocos minutos, Vinicius igualó el juego por un error de William Saliba, pero no les bastó para otra noche mágica en el Bernabéu.

En los minutos adicionales, Gabriel Martinelli liquidó la serie con el segundo gol al quedar mano a mano con el golero belga y cerró la serie.

Por esa razón, en la vuelta quedaron 2-1 y en el global acabaron 5-1 a favor de los ingleses.

El PSG enfrentará al PSG de Willian Pacho en las semifinales de la Champions League, la ida será el 29 de abril y la vuelta se jugará el 6 de mayo.