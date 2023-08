Hernán Torres, quien hasta el momento, no ha podido plasmar su idea futbolística. El estratega cafetero lleva en el banquillo azul ocho partidos, que se resumen: dos victorias, tres empates, tres derrotas. Ese rendimiento ha generado varios rumores sobre su continuidad en el equipo.

“ Igual el marcador nos entristece , nos amarga, queríamos seguir soñando y hacer realidad nuestros sueños, pero el fútbol es así. Hoy Emelec perdió y no podemos olvidarnos de ese tema. El camerino está triste”, añadió el estratega.

"No puedo desconocer el trabajo, actitud y jerarquía que mostró mi equipo para enfrentar un rival como Defensa. Es un equipo que viene trabajando bastante tiempo, se conocen de memoria los movimientos. Los jugadores de Defensa hacen pases sin mirar y su compañero está esperando, es un equipo trabajado. Nuestros jugadores hicieron un gran trabajo , generó fútbol y jugó para adelante, eso es lo que queremos", dijo el DT colombiano.

En rueda de prensa, el DT Hernán Torres comentó sobre las intenciones del equipo en ataque, para igualar la serie ante Defensa y Justicia, algo que no logró.

“No sé si me quieren echar, no sé por qué se están diciendo esos temas. Yo aquí vine a trabajar, siempre hay inconvenientes como se encuentran en todos los equipos, y como tal estoy tratando de enfrentar las situaciones", mencionó Torres.



"Emelec es un equipo que quiere salir adelante, que quiere sobreponerse a la situación que está viviendo. Es un grupo humano comprometido con la causa y con el objetivo y eso me motiva más para lograrlo. Pienso que el presidente, la junta directiva, jugadores y cuerpo técnico estamos unidos para luchar y conseguir los objetivos que nos hemos propuesto”, declaró.

El próximo partido de Emelec será ante Orense por la segunda jornada de Liga Pro, este domingo 13 de agosto en el estadio George Capwell.