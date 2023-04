El vaticinio de Kenny Arroyo, figura de Ecuador sub-17 nacido en Independiente del Valle: "Acuérdate de mí"

Kenny Arroyo es hoy una de las grandes promesas que tiene el fútbol de Ecuador luego del gran Sudamericano sub-17 que está haciendo el futbolista de Independiente del Valle, donde ya ha marcado tres goles en siete partidos disputados hasta el momento. Sobre todo, el doblete que le marcó a Brasil en la tercera fecha del hexagonal final, ambos de gran factura, que ayudó para que la Tri logre el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría.

El club negriazul compartió un video donde Arroyo comenta lo emocionado que se encontraba en su momento por pertenecer a las filas de Independiente, ya que aseveró que "no es sencillo" ser admitido en la institución, de la que también destacó la preparación a nivel personal con cada futbolista de sus formativas.

Argentina será la sede del Mundial sub 20 en el que participará Ecuador

Argentina selló su pase al Mundial sub-17 tras la derrota de Chile

"Llegar acá (a Independiente) no es sencillo. Cruzar esta puerta significa que has demostrado que te has esforzado para ser el ideal en este club", declaró Arroyo.

"Esta residencia (haciendo referencia al predio del club) ha sido testigo del paso de figuras importantes para el fútbol. Desde muy pequeños aprendieron disciplina, convivencia y educación", añadió.

Finalmente, mencionó a grandes figuras que han pasado por el club y envió un mensaje para que se acuerden de su nombre, que hoy ya es una realidad en el fútbol ecuatoriano.

"Hay que recordar a jugadores como (Júnior) Sornoza, (Bryan) Cabezas, (Moisés) Ramírez, el Kunty (Luis Caicedo)... y muy pronto acuérdate de mí: Kendry Arroyo", sentenció.