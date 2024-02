El Chelsea ficha a Sam Jewell, el descubridor de Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister en el Brighton

El Chelsea ha incorporado a su dirección deportiva a Sam Jewell, exdirector de reclutamiento del Brighton & Hove Albion y descubridor de, entre otros, el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Alexis Mac Allister.

Jewell sigue los pasos de su predecesor en el cargo, Paul Winstanley, que también se marchó al Chelsea en 2022, después de la compra de Todd Boehly del club.

Especializado en el mercado sudamericano, Jewell jugó un papel importante en el fichaje de Caicedo, procedente de Independiente en 2021, y de Mac Allister, procedente de Argentinos Juniors en 2019.

El Brighton pagó 25 millones por Caicedo y lo vendió al Chelsea por 125, mientras que fichó a Mac Allister por 8 y lo vendió 42 al Liverpool el pasado verano.

De esta manera, tal y como recoge The Athletic, el de Sam Jewell "se trata del último de una lista de 11 acuerdos de traspaso de jugadores y empleados al Chelsea en el último año, que han beneficiado al Brighton con más de 225 millones de libras (más de 280 millones de dólares)".

Pero es que Sam Jewell no es el primer jefe de captación de jugadores que ‘pescan’ los blues del Amex Stadium. "En noviembre, Paul Winstanley se marchó para convertirse en su codirector deportivo, después de que los clubes acordaran un paquete de compensación no revelado", añade The Athletic. Tras este, el pasado verano recalaron en Stamford Bridge tanto Robert Sánchez como Moisés Caicedo por 23 y 133 millones de euros respectivamente.