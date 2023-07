El Brighton convoca a Moisés Caicedo para su gira de amistosos en Estados Unidos

El futuro de Moisés Caicedo sigue sin definirse tras el rechazo de ofertas consecutivas del Brighton hacia el Chelsea, ante eso, las 'Gaviotas' han dado a conocer su lista de convocados para su gira en Estados Unidos.

Como parte de su pretemporada, el cuadro inglés ha decidido tener una serie de partidos amistosos en suelo norteamericano, teniendo a Caicedo entre sus elegidos.

Un total de 33 futbolistas irán a la gira, teniendo a los tres ecuatorianos presentes: Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento.

Si bien 'Niño Moi' estará en Estados Unidos, no significa que no pueda salir del club, según informa The Telegraph, la directiva blanquiazul sigue negociando con la del Chelsea.

En días pasados, Sky Sports informó que el Brighton rechazó la segunda oferta del Chelsea: 91 millones de dólares.

Profundizando, Sky explica que el Brighton se mantiene firme en la cifra por 100 millones de libras esterlinas, cerca de 131 millones de dólares.

Esta cifra está cotizada en relación a la reciente contratación de Declan Rice por el Arsenal, mediocampista inglés proveniente del West Ham United, y por el que se desempeña en la misma posición que el ecuatoriano, dejando a entender que la directiva de las gaviotas consideran que están "al mismo nivel".