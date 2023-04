El árbitro ecuatoriano Carlos Orbe estará en el Mundial sub-20

El árbitro central ecuatoriano Carlos Orbe fue seleccionado entre los colegiados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que estarán presentes en la Copa del Mundo sub-20 que se disputará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023, según informó la FIFA en un comunicado.

Inicialmente, el Mundial se iba a disputar en Indonesia, sin embargo, debido a varios conflictos políticos y religiosos que no fueron solucionados por dicho país, FIFA decidió otorgarle la organización a Argentina, selección que no se había clasificado en el Sudamericano pero ahora como anfitrión ocupará el sitio que ya no tendrá Indonesia.

Ecuador se clasificó al Mundial como cuarto clasificado en el hexagonal final del Sudamericano sub-20 disputado en Colombia.

Orbe, de 40 años, será el único juez ecuatoriano que estará en la cita mundialista sub-20. Con la participación del tricolor, Ecuador vuelve a tener representación en el arbitraje en un torneo FIFA luego de que Carlos Vera sea designado como el cuarto árbitro de la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En el campeonato ecuatoriano de fútbol 2023, Orbe ha dirigido un partido en las seis primeras fechas en el que mostró cinco tarjetas amarillas. Fue en la primera jornada, en la victoria de El Nacional sobre Aucas (2-0).