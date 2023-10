Sánchez Bas explicó por qué no sacó a un defensor y puso alguien más en ataque para buscar el triunfo contra Colombia. “Son opciones que se pueden ir tomando durante el partido. Por la manera que queríamos plantear, nos hemos sentido bien. También debimos tomar precauciones y estar vigilantes de parar las contras. Hemos preferido solo cambiar los perfiles de los jugadores, pero mantener la esencia”.

“El planteamiento no me sorprendió, han jugado sus armas. Hicieron su partido y pienso que son dos equipos que salieron a intentar ganar. Todo fue muy igualado, los detalles han podido marcar la diferencia. No quedamos contentos ni nosotros ni ellos, pero también sumas que es importante” concluyó.

Ecuador se enfrentará a Venezuela el jueves 16 de noviembre a las 17:00 (Hora de Ecuador), por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.