Ecuador sub 20: ¿Nilson Angulo podrá jugar con la Mini Tri el Mundial de Argentina?

El jugador del Anderlecht, Nilson Angulo, si podrá jugar el Mundial sub 20 con Ecuador, era una de las principales dudas que tenía el entrenador de la mini tri, Miguel Bravo. Por ello, el DT todavía no entrega la lista definitiva de los jugadores que defenderán la tricolor en el Mundial de Argentina.

En un principio el equipo de belga no quería prestar a una de sus figuras, puesto que no tiene la obligación, ya que el torneo no forma parte de la Fecha FIFA.

Sin embargo, este martes 2 de mayo la colega Johanna Calderón confirmó en su cuenta de Twitter que el jugador formado por Liga de Quito, Nilson Angulo estará en la lista de la selección de Ecuador sub 20 que disputará el Mundial de esta categoría.

